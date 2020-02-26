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  • Никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры, — Госпогранслужба
26 февраля 2020, среда, 16:14 90
Общество 2020-02-26T16:22:42+02:00
Українські Новини
Никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры, — Госпогранслужба

Никто из пассажиров в "Борисполе" и "Жулянах" не отказался от измерения температуры, — Госпогранслужба

Елена Новикова
Государственная пограничная служба Украины, Аэропорт, Аэропорт Борисполь, Аэропорт Киев, Проверка пассажиров, Коронавирус
В аэропорту
В аэропорту "Борисполь" готовы к коронавирусу. Фото: Госпогранслужба

Никто из пассажиров, которые прилетели в аэропорт "Киев" и "Борисполь", в том числе из Италии, не отказался от измерения температуры тела. Об этом Українським Новинам сообщила спикер отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" Государственной пограничной службы Светлана Бурда.

"Никто не отказался (от измерения температуры). Люди с пониманием относятся к этому", - сказала она.

По ее словам, ни у кого из пассажиров не была зафиксирована повышенная температура.

Госпогранслужба отмечает, что ситуация в аэропортах "Киев" и "Борисполь" спокойная.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная пограничная служба ввела проверку температуры тела пассажиров (температурный скрининг) на всех автомобильных пунктах пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией, Польшей.

Также с 24 февраля на пункте пропуска "Тиса" (Закарпатская область) ввели температурный скрининг пассажиров из Италии.

Тем временем, в Италии за сутки количество инфицированных увеличилось на 93 человека (по данным на 26 февраля). А Минздрав рекомендует украинцам отказаться от поездок в Италию.

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