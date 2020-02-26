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26 февраля 2020, среда, 08:48 16
Европа 2020-02-26T08:49:52+02:00
Українські Новини
Коронавирус добрался до Мадрида. Заразившихся уже семеро

Коронавирус добрался до Мадрида. Заразившихся уже семеро

Таня Войтюк
Коронавирус, Вспышка коронавируса, Коронавирус в Испании, Эпидемия коронавируса, Испания, Мадрид, коронавирус в Европе
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Первые случаи заражения коронавирусом 25 февраля подтвердились в Хорватии и Австрии, а вскоре первый случай также был зафиксирован в Мадриде. Общее количество заразившихся в Испании возросло до семи.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

Вирус был выявлен у 24-летнего молодого человека, который недавно ездил в Италию. После появления симптомов он обратился к медикам, которые приехали к нему домой и взяли анализы.

"Активирован протокол в связи с коронавирусом в автономном сообществе Мадрид после того, как у человека был получен положительный результат анализа", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, быстрое распространение коронавируса может повлиять на проведение Евро-2020.

Тем временем в Алжире подтвердили первый случай коронавируса, а вскоре после этого заражение зафиксировали в Румынии.

Также на Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами.

Тем временем, на юге Италии, где раньше забоевших не было, обнаружили COVID-19 у туристки с Бергамо, которая находилась в Палермо на отдыхе. 24 февраля поздно вечером ее госпитализировали в больницу Сервелло для проверки после выявления симптомов гриппа.

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