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25 февраля 2020, вторник, 20:26 56
Силовые структуры 2020-02-25T20:30:43+02:00
Українські Новини
Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах

Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах

Валерия Драгомирова
Нацполиция, Полтава, Арест, подозрение, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото:poltava.to
Новые Санжары. Фото:poltava.to

Национальная полиция в Полтавской области опровергла информацию об аресте 4 подозреваемых в массовых беспорядках в Новых Санжарах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українські Новини.

Сообщается, что во вторник, 25 февраля, в рамках уголовных производств, сообщено о подозрении еще пяти лицам.


"Сейчас в Октябрьском районном суде Полтавы рассматривается ходатайство об избрании двум лицам вида меры пресечения. Также подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения другим фигурантам уголовного производства. Приносим извинения за неточную информацию, опубликованную ранее", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах.

Также полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. 

Ранее протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они не титушки. 

Тем временем в Новых Санжарах после протестов один полицейский остается в больнице. 

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Полиция опровергла информацию об аресте участников протеста в Новых Санжарах
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