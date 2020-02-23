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23 февраля 2020, воскресенье, 10:33 19
Общество 2020-02-23T10:33:32+02:00
Українські Новини
Мы не титушки: протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес

Мы не титушки: протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес

Анна Рудык
Протесты, Титушки, эвакуация украинцев из Уханя, Новые Санжары

Участники протеста против эвакуации украинцев из Уханя в медцентр "Новые Санжары", которые привлекли особое внимание соцсетей, опровергли обвинения в специальных провокациях в свой адрес. Об этом они заявили в видеообращении, опубликованном на видеохостинге Youtube.

Так, в сети распространилась версия, якобы некоторые участники протеста являются "титушками" и на самом деле не проживают в пгт Новые Санжары, а были направлены туда для дестабилизации ситуации.

Также Президент Владимир Зеленский озвучил версию, якобы эти же протестующие ранее были замечены в митингах против продажи земли под Радой.

"Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые устроили массовые беспорядки. Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Раньше они уже были замечены, как уважаемые аграрии, которые выступают против рынка земли", - сказал Зеленский.

В опубликованном видеообращении мужчины заявили, что родились и прожили всю жизнь в Новых Санжарах. Один из них заявил, что является участником боевых действий.

"Мы родом из Новых Санжар, родились тут. Я участник боевых действий, воевал за Украину. Я патриот, я люблю свою страну", - рассказал один из протестующих.

Кроме того, один из мужчин сообщил, что оказался на митинге "ради интереса" и пробыл на нем не более часа, из-за которого ему "угрожают и обливают всякой грязью".

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что заказчики и организаторы беспорядков в Новых Санжарах понесут наказание.

Ранее подозреваемого в бросании камней в автобус с эвакуированными из Уханя задержали.

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