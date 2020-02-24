В Новых Санжарах после протестов один полицейский остается в больнице

В то время, как одного из участников акций протеста в Новых Санжарах Санжарах Полтавской области отправили под домашний арест, один полицейский остается в больнице из-за беспорядков.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Один остается в больнице. Минимум десять дней будет еще", - сказал он.

По его словам, еще 4 полицейских, которые были госпитализированы, врачи отпустили домой.

На данный момент ситуация в Новых Санжарах спокойная.

Как сообщали Українськi Новини, полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. При этом Сулаев не сообщил, скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы.

Ранее Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья.

Также Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая.

Тем временем, Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".