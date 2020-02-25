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25 лютого 2020, вівторок, 20:36 8
Силові структури 2020-02-25T22:15:02+02:00
Українські Новини
Поліція спростувала інформацію про арешт учасників протесту в Нових Санжарах

Поліція спростувала інформацію про арешт учасників протесту в Нових Санжарах

Валерия Драгомирова
Поліція, Арешт, підозра, заворушення, Нові Санжари
Нові Санжари. Фото:poltava.to
Нові Санжари. Фото:poltava.to

Національна поліція в Полтавській області спростувала інформацію про арешт 4 підозрюваних у масових заворушеннях у Нових Санжарах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції, передають Українські Новини.

Повідомляється, що у вівторок, 25 лютого, в рамках кримінальних проваджень, повідомлено про підозру ще п'ятьом особам.


"Наразі в Октябрському районному суді м. Полтави розглядається клопотання про обрання двом особам виду запобіжного заходу. Також підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу іншим фігурантам кримінального провадження. Перепрошуємо за неточну інформацію, оприлюднену раніше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого суд відправив під нічний домашній арешт підозрюваного у травмуванні поліцейських у Нових Санжарах.

Також поліція готує ще підозри учасникам заворушень у Нових Санжарах.

Раніше протестувальники з Нових Санжар спростували звинувачення в свою адресу, заявивши, що вони не титушки.

Тим часом у Нових Санжарах після протестів один поліцейський залишається в лікарні.

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