подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 февраля 2020, вторник, 18:21 82
Силовые структуры 2020-02-25T18:22:28+02:00
Українські Новини
Суд арестовал на два месяца 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах

Суд арестовал на два месяца 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах

Валерия Драгомирова
Октябрьский районный суд Полтавы, Беспорядки, Арес, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода

Октябрьский районный суд Полтавы арестовал 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах Полтавской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

Он отметил, что 5 участникам беспорядков сообщено о подозрении по ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса.

"Сообщено 5 подозрений, по 4 лицам из 5 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - сказал Сулаев.

Он подчеркнул, что правоохранители устанавливают место пребывания пятого подозреваемого.

После этого он будет доставлен в суд, ему также будет избираться мера пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 24 февраля суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах.

Также полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. При этом Сулаев не сообщил, скольким участникам будет сообщено о подозрении, а скольким выписаны админпротоколы.

Ранее протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что они не титушки. 

Тем временем в Новых Санжарах после протестов один полицейский остается в больнице. 

Больше новостей о: Октябрьский районный суд Полтавы Беспорядки Арес Новые Санжары

ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан
Новости
В Раде предлагают проводить заседания на русском языке 18:55
В Киевском метрополитене успешно протестировали 4G. На каких станциях появится мобильная связь 18:47
Мошенники пытались продать должности житомирского и николаевского губернаторов за несколько миллионов 18:24
Суд арестовал на два месяца 4 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Новых Санжарах 18:21
В Интернете появилось видео псевдомитинга у здания налоговой в Киеве, – СМИ 18:19
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Министр здравоохранения объяснила разницу между обсервацией и карантином 22:17
В Киев из "короновирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
Скриншот видео с концерта facebook.com/dubinskyi
Дубинский обнародовал видео на котором якобы сын Порошенко на концерте называет себя русским 09:50
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" 17:29
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
больше новостей
Госпогранслужба будет проверять температуру пассажиров на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Польшей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok