Одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах Полтавской области в то время, как полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев. "Мужчину суд отправил под ночной домашний арест на 2 месяца", - сказал он. По его словам, это местный житель, которому было сообщено о подозрении за действия в отношении сотрудников правоохранительного органа. Как сообщали Українськi Новини, Зеленскийзаписал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья. В Кабмине дал ответы на популярные вопросы среди граждан Украины о ситуации, которая сложилась вокруг эвакуации украинцев и иностранцев из Ухани (Китай). Тем временем, Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".