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24 февраля 2020, понедельник, 12:20 79
Судебная власть 2020-02-24T12:21:06+02:00
Українські Новини
Одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест

Одного из участников акций протеста в Новых Санжарах отправили под домашний арест

Ярина Вацяк
эвакуация украинцев из Уханя, Акция протеста, Домашний арест, Новые Санжары
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода
Новые Санжары. Фото: Радио Свобода

Суд отправил под ночной домашний арест подозреваемого в травмировании полицейских в Новых Санжарах Полтавской области в то время, как полиция готовит еще подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Мужчину суд отправил под ночной домашний арест на 2 месяца", - сказал он.

По его словам, это местный житель, которому было сообщено о подозрении за действия в отношении сотрудников правоохранительного органа.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленскийзаписал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Зеленский считает, что реакция граждан на эвакуацию украинцев из Уханя продемонстрировала, что Украина - это Европа, но эпохи Средневековья

В Кабмине  дал ответы на популярные вопросы среди граждан Украины о ситуации, которая сложилась вокруг эвакуации украинцев и иностранцев из Ухани (Китай).

Тем временем, Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".

 

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