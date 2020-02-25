В Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус

В то время, как Турция и ОАЭ закрыли свои границы с Ираном, из-за вспышки эпидемии коронавируса, случай заражения смертоносным вирусом обнаружили в Министерстве здравоохранения Ирана. Об этом передает ВВС News.

Согласно данным ведомства, вирусом заразился замминстра здравоохранения Ирана Ирай Харирчи, и на данный моментизолирован на карантин.

В то же время, президент Хасан Рухани призвал иранцев не паниковать, отметив, что государство обязательно победит эпидемию.

В минздраве Ирана тем временем заявили о 95 подтвержденных случаях на прошлой неделе, однако, как отмечает ведомство, реальное число намного больше.

Как сообщали Українські Новини, первые вспышки коронавируса в Иране зафиксировали в городе Кум.

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран.

Кроме того, из зараженной коронавирусом Италии в Украину за один день прилетели 635 граждан.

В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.