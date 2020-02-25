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25 февраля 2020, вторник, 16:04 123
Мир 2020-02-25T16:05:48+02:00
Українські Новини
В Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус

В Минздраве Ирана зафиксировали коронавирус

Елизавета Кесельман
Минздрав Ирана, Коронавирус в мире, Вспышка эпидемии, коронавирус в Иране
Флаг Ирана.Фото: Википедия
Флаг Ирана.Фото: Википедия

В то время, как Турция и ОАЭ закрыли свои границы с Ираном, из-за вспышки эпидемии коронавируса, случай заражения смертоносным вирусом обнаружили в Министерстве здравоохранения Ирана. Об этом передает ВВС News.

Согласно данным ведомства, вирусом заразился замминстра здравоохранения Ирана Ирай Харирчи, и на данный моментизолирован на карантин.

В то же время, президент Хасан Рухани призвал иранцев не паниковать, отметив, что государство обязательно победит эпидемию.

В минздраве Ирана тем временем заявили о 95 подтвержденных случаях на прошлой неделе, однако, как отмечает ведомство, реальное  число намного больше.

Как сообщали Українські Новини, первые вспышки коронавируса в Иране зафиксировали в городе Кум. 

МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран. 

Кроме того, из зараженной коронавирусом Италии в Украину за один день прилетели 635 граждан. 

В то же время премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

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