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24 февраля 2020, понедельник, 12:43 40
Силовые структуры 2020-02-24T12:45:34+02:00
Українські Новини
НАБУ допросило Ахметова по делу о пленках экс-депутата Рады Онищенко

НАБУ допросило Ахметова по делу о пленках экс-депутата Рады Онищенко

Елизавета Кесельман
НАБУ, Допрос, Александр Онищенко, Ринат Ахметов, допрос Ахметова
Ринат Ахметов. Фото: liga.nett
Ринат Ахметов. Фото: liga.nett

Национальное антикоррупционное бюро допросило олигарха Рината Ахметова в рамках дела о пленках бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный), экстрадицию которого засекретили в Офисе генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был допрошен в рамках дела о пленках Онищенко", - сообщил собеседник.

По его словам, Ахметова вызвали на допрос, так как на пленках Онищенко экс-Президент Петр Порошенко упоминал олигарха.

Ахметова допросили как свидетеля 11 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Ахметов уже допрашивался в рамках этого дела.

НАБУ готово проверить обнародованную Онищенко запись якобы разговора с Порошенко об экс-министре экологии Злочевском при условии получения оригиналов.

В ноябре 2019 года правоохранительные органы Германии задержали Онищенко.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.

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