НАБУ допросило Ахметова по делу о пленках экс-депутата Рады Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро допросило олигарха Рината Ахметова в рамках дела о пленках бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный), экстрадицию которого засекретили в Офисе генпрокурора.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он был допрошен в рамках дела о пленках Онищенко", - сообщил собеседник.

По его словам, Ахметова вызвали на допрос, так как на пленках Онищенко экс-Президент Петр Порошенко упоминал олигарха.

Ахметова допросили как свидетеля 11 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году Ахметов уже допрашивался в рамках этого дела.

НАБУ готово проверить обнародованную Онищенко запись якобы разговора с Порошенко об экс-министре экологии Злочевском при условии получения оригиналов.

В ноябре 2019 года правоохранительные органы Германии задержали Онищенко.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.