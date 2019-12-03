Правоохранители задержали экс-депутата Рады Онищенко в Германии

Правоохранительные органы Германии в конце ноября задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в Генпрокуратуре и НАБУ.

Задержание состоялось в конце ноября в немецком городе Аахен.

Онищенко задержан по запросу украинских правоохранителей.

На данный момент он находится под стражей.

Решается вопрос его экстрадиционного ареста.

Как сообщали Українськi Новини, Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.



В мае 2017 года Интерпол отказался объявить в розыск Онищенко.



Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.