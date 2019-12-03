подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 декабря 2019, вторник, 18:03 687
Силовые структуры 2019-12-03T18:08:44+02:00
Українські Новини
Правоохранители задержали экс-депутата Рады Онищенко в Германии

Правоохранители задержали экс-депутата Рады Онищенко в Германии

Александр Онищенко, НАБУ, Экстрадиция
Александр Онищенко
Александр Онищенко

Правоохранительные органы Германии в конце ноября задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Об этом Українським Новинам сообщили источники в Генпрокуратуре и НАБУ.

Задержание состоялось в конце ноября в немецком городе Аахен.

Онищенко задержан по запросу украинских правоохранителей.

На данный момент он находится под стражей.

Решается вопрос его экстрадиционного ареста.

Как сообщали Українськi Новини, Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.


В мае 2017 года Интерпол отказался объявить в розыск Онищенко.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Больше новостей о: Александр Онищенко НАБУ Экстрадиция

Архив
Новости
Азербайджанская Bakcell завершила сделку по покупке у МТС "Vodafone Украина" 19:16 Обновляется
Смертельное ДТП на Кировоградщине. Фото: ugorоd.kr.uа
Под Днипром на спящего рухнул потолок, а в Кировоградской области в ДТП с поездом погиб мужчина 19:10
Тесть Зеленского работает помощником депутата от "Слуги народа" 18:54
Рада отменила госмонополию на производство спирта с июля 2020 18:42
Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для развития малого бизнеса 18:07
больше новостей
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
больше новостей
Госбюджет 2020 сохранил объемы финансирования Украинского культурного фонда в 700 млн гривен 13:15 Исправлено
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Поезд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрии показали, как будут выглядеть вагоны ночных поездов нового поколения 23:28
Соболеву, автомобиль которого обстреляли в центре Киева, угрожал скандальный судья, - СМИ 09:49
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok