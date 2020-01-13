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13 января 2020, понедельник, 09:38 68
Силовые структуры 2020-01-13T09:45:52+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии

Офис генпрокурора засекретил экстрадицию экс-депутата Рады Онищенко из Германии

Валерия Драгомирова
Офис Генпрокурора, Экстрадиция, Германия, Александр Онищенко
Онищенко Александр Фото: welt
Онищенко Александр Фото: welt

Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Германии в Украину бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко (внефракционный).

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года правоохранительные органы Германии задержали Онищенко.

На данный момент он находится под экстрадиционным арестом.

Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

Ранее суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке. 

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.

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