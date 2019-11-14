"Газовое дело": суд арестовал €0,5 млн экс-депутата Рады Онищенко в эстонском банке

Высший антикоррупционный суд арестовал 0,5 млн евро бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко в эстонском банке.

Об этом говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В среду, 13 ноября 2019 года, с участием прокурора САП в Антикоррупционном суде состоялось судебное заседание по так называемому "газовому делу" об обвинении бывшего народного депутата Украины 7 созыва и его финансового директора. На заседании прокурор заявил два ходатайства об аресте средств экс-депутата в Эстонской Республике и его счета в Российской Федерации", - сказано в нем.

Суд, учитывая доводы прокурора, удовлетворил указанные ходатайства в полном объеме.

Как было установлено следствием, 20 сентября Онищенко провел сделку по переводу со своего российского счета на счет в эстонском банке 500 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Печерский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно гражданку Ирину Мусиенко, экстрадированную из Черногории как подозреваемую по "газовому делу".

В июле НАБУ завершило расследование дела против Онищенко.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.

Онищенко подозревается в совершении в январе 2013 - январе 2016 года преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.