підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 лютого 2020, понеділок, 12:43 34
Силові структури 2020-02-24T22:30:07+02:00
Українські Новини
НАБУ допитало Ахметова в справі про плівки ексдепутата Ради Онищенка

НАБУ допитало Ахметова в справі про плівки ексдепутата Ради Онищенка

Елизавета Кесельман
Рінат Ахметов, НАБУ, Олександр Онищенко
Рінат Ахметов. Фото: liga.nett
Рінат Ахметов. Фото: liga.nett

Національне антикорупційне бюро допитало олігарха Ріната Ахметова в рамках справи про плівках колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка (позафракційний), екстрадицію якого засекретили в Офісі генпрокурора.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він був допитаний в рамках справи про плівках Онищенко", - повідомив співрозмовник.

За його словами, Ахметова викликали на допит, так як на плівках Онищенко екс-Президент Петро Порошенко згадував олігарха.

Ахметова допитали як свідка 11 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році Ахметов вже допитувався в рамках цієї справи.

НАБУ готове перевірити оприлюднену Онищенко запис нібито розмови з Порошенком про ексміністра екології Злочевском за умови отримання оригіналів.

У листопаді 2019 року правоохоронні органи Німеччини затримали Онищенка.

Раніше суд заарештував €0,5 млн ексдепутата Ради Онищенка в естонському банку.

За версією слідства, Онищенко є засновником і керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 протиправно заволоділи понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу.

Більше новин про: Рінат Ахметов НАБУ Олександр Онищенко

За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі
Кількість хворих на коронавірус виросла до 79 тис.: актуальні дані про поширення захворювання
Новини
В Україні підготовлено 2 тис. інфекційних боксів для можливих хворих на коронавірус, - прем'єр 22:57
У світі скорочується кількість випадків захворювання на коронавірус, — заступник міністра охорони здоров'я 22:33
В Україні будуть перевіряти температуру пасажирів з усіх країн, де зафіксований коронавірус 21:53
Акції італійських компаній стрімко втрачають вартість через спалах коронавірусу 21:27
Аеропорт "Херсон" закрили через негоду 21:24
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
більше новин
Офіційно в Італії 15,6 тис. українців, інфікованих коронавірусом поки немає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok