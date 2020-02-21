В Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом

Отмечается, что 14 случаев было зафиксировано на севере Италии в Ломбардии. Еще 2 случая зарегистрировали в Венето.

Кроме того, коронавирусом заразились 5 медицинских работников.

Как сообщали Українські Новини, в ООН раскритиковали происходящее в Новых Санжарах.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая.

Также эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре.

Тем временем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прибыла в зону обсервации, и пробудет все 14 дней карантина вместе с эвакуированным в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары".

Также Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус.