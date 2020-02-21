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21 февраля 2020, пятница, 21:27 36
Мир 2020-02-21T21:27:43+02:00
Українські Новини
В Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом

В Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом

Елизавета Кесельман
Италия, эпидемия, Заражение, Коронавирус, Китайский коронавирус
Италия.Венеция.Фото: pixabay
Италия.Венеция.Фото: pixabay

В то время, как во Франции массово покидают курорт в связи эвакуацией людей из Уханя, а в Украине в Новых Санжарах прибывшие из Китая провели свой первый день на карантине, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом передает Reuters.

Отмечается, что 14 случаев было зафиксировано на севере Италии в Ломбардии. Еще 2 случая зарегистрировали в  Венето.

Кроме того, коронавирусом заразились 5 медицинских работников.

Как сообщали Українські Новини, в ООН раскритиковали происходящее в Новых Санжарах.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая.

Также эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре.

Тем временем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прибыла в зону обсервации, и пробудет все 14 дней карантина вместе с эвакуированным в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары". 

Также Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус.

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