В то время, как во Франции массово покидают курорт в связи эвакуацией людей из Уханя, а в Украине в Новых Санжарах прибывшие из Китая провели свой первый день на карантине, в Италии зафиксировали 16 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом передает Reuters. Отмечается, что 14 случаев было зафиксировано на севере Италии в Ломбардии. Еще 2 случая зарегистрировали в Венето. Кроме того, коронавирусом заразились 5 медицинских работников. Как сообщали Українські Новини, в ООН раскритиковали происходящее в Новых Санжарах. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с протестами в Новых Санжарах после приезда украинцев из Китая. Также эвакуированные из Китая украинцы рассказали, чем их кормят в нацгвардийском медцентре. Тем временем, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая прибыла в зону обсервации, и пробудет все 14 дней карантина вместе с эвакуированным в медицинском центре Нацгвардии "Новые Санжары". Также Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус.