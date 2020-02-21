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  • Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя
21 февраля 2020, пятница, 20:07 18
Мир 2020-02-21T20:07:08+02:00
Українські Новини
Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя

Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Эвакуация, Франция, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Франция эвакуировала последних граждан из китайского Уханя, ставшей эпицентром распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Info.

Самолет А380 сегодня прилетел из Китая в парижский аэропорт имени Шарля де Голля. На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран ЕС. Во Франции на карантин остаются только французы, о других европейцах позаботятся власти их стран.

Всех эвакуированных разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут находиться эвакуированные, огородили металлическим забором.

Префект Кальвадоса объяснил, что их выбрали потому, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

На въезде в Бранвиль установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

Во Франции сейчас период школьных каникул, и курорт заполнен посетителями. Однако после оповещения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист, покидающий Бранвиль.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства. "У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал один из местных жителей.

Но другие не скрывают своей озабоченности: "Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих".


Напомним, ранее сообщалось, что во Франции уже пять человек заразились коронавирусом

Кроме того, пятеро британцев заразились коронавирусом на горнолыжном курорте во Франции. 

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