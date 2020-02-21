В ООН раскритиковали происходящее в Новых Санжарах

На вчерашние акции протестов в Новых Санжарах, где люди закидали автобусы с эвакуированными украинцами из Китая камнями, отреагировало представительство ООН в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба на Facebook,

В организации призвали чиновников обеспечить безопасность эвакуированным.

"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасного возвращения в Украину", - говорится в сообщении.

Пост в ООН

Как сообщали Українські Новини, в медчасти в "Новых Санжарах" сотрудники уходят на больничный и в отпуска.

В результате протестов 9 полицейских пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медицинском центре данного населенного пункта эвакуированных из Уханя украинцев.

Кроме того, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена провести 2 недели в медицинском центре "Новые Санжары" вместе с эвакуированными украинцами.