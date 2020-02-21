Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус

13 украинцев, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады были отправлены на обсервацию (режим наблюдения в изолированном пространстве) в Брянске (Россия) из-за пребывания в одном вагоне поезда "Киев-Москва" с имеющей подозрение на коронавирус гражданкой Китая с высокой температурой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

Во время пограничного оформления и общения с ней пограничники Сумского отряда сообщили ей об ограничении пропуска граждан Китая смежной стороной, однако женщина решила продолжить свою поездку.

Кроме того, военнослужащие интересовались состоянием ее здоровьем и получили ответ, что жалоб нет.

По внешним признакам больной женщина также не выглядела.

Указано, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска самолетом и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

От российской стороны стало известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена в одном из медучреждений.

В настоящее время Госпогранслужбой совместно с Министерством иностранных дел, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа для установления всех деталей этой ситуации.

Также устанавливаются личности людей, находившихся в вагоне, и где они на данный момент прибывают.

Как сообщали Українськi Новини, 20 февраля самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского Уханя украинцами и иностранными гражданами приземлился в международном аэропорту "Харьков".

Эвакуированы помещены на карантин в медцентр "Новые Санжары" Полтавской области.