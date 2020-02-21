подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новости
  • Политика
  • Доставивший украинцев из китайского Уханя самолет SkyUp продезинфицировали
21 февраля 2020, пятница, 09:51 53
Политика 2020-02-21T09:54:15+02:00
Українські Новини
Доставивший украинцев из китайского Уханя самолет SkyUp продезинфицировали

Доставивший украинцев из китайского Уханя самолет SkyUp продезинфицировали

Надежда Комендантова
Самолет, Эвакуация из Китая, эвакуация украинцев из Уханя, Коронавирус, коронавирус в Украина
Эвакуация украинцев с Китая, самолет. Фото: ГосЧС
Эвакуация украинцев с Китая, самолет. Фото: ГосЧС

На самолете авиакомпании SkyUp Airlines, доставивший украинцев из города Ухань (Китай), проведена дезинфекция специалистами ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Людей из китайского города Ухань эвакуировали украинским пассажирским самолетом спецрейса "PQ 7302. Дезинфекцию проведено с соблюдением международных медико-санитарных требований и приняты все необходимые меры безопасности. Также дополнительно заменено фильтры системы кондиционирования. Самолет будет абсолютно безопасным для дальнейшей эксплуатации и продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.


Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.

Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.

Кроме того, в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.

Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

 

Больше новостей о: Самолет Эвакуация из Китая эвакуация украинцев из Уханя Коронавирус коронавирус в Украина

Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в...
Нацгвардия опровергает информацию о массовом уволь...
Страх, лживые новости и недоверие к системе: что п...
Число жертв коронавируса возросло: в Китае умерли ...
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных
Отчет Гончарука и мораторий на продажу земли: чем сегодня займется Рада
Новости
В Ивано-Франковской области загорелась школа 10:27
Путин хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений между странами 10:19
Доллар и евро "просели": курс валют в обменниках перед выходными 10:19
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 10:13 Обновляется
Доставивший украинцев из китайского Уханя самолет SkyUp продезинфицировали 09:51
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 10:13 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера санатория, в который должны доставить граждан 14:53
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Новые Санжары. Скриншот видео
Эвакуированные из Китая прибыли в Новые Санжары: в ходе протестов задержано 24 человека, 10 травмированных 10:13 Обновляется
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Постпред Украины в ООН прочитал российскому постпреду стих "Хотят ли русские войны" 11:53
больше новостей
Страх, лживые новости и недоверие к системе: что пишут мировые СМИ о протестах в Новых Санжарах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok