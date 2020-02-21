Доставивший украинцев из китайского Уханя самолет SkyUp продезинфицировали

На самолете авиакомпании SkyUp Airlines, доставивший украинцев из города Ухань (Китай), проведена дезинфекция специалистами ГУ "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Людей из китайского города Ухань эвакуировали украинским пассажирским самолетом спецрейса "PQ 7302. Дезинфекцию проведено с соблюдением международных медико-санитарных требований и приняты все необходимые меры безопасности. Также дополнительно заменено фильтры системы кондиционирования. Самолет будет абсолютно безопасным для дальнейшей эксплуатации и продолжит работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук вылетел в Новые Санжары для работы в оперативном штабе правительства.



Также в МИД сообщили, что эвакуированные граждане приедут именно в медицинский центр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области, других вариантов нет.



Українські Новини ведут текстовую трансляцию эвакуации из Уханя, а в Кабмине ответили на самые популярные вопросы об эвакуации, обсервации и коронавирусе.



Кроме того, в Новых Санжарах Нацгвардия расчистила дороги от протестующих против ввоза эвакуированных из Уханя.



Тем временем СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.