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20 февраля 2020, четверг, 05:29 7
Финансы 2020-02-20T21:45:10+02:00
Українські Новини
Перед выходными доллар упал в цене: курс валют

Перед выходными доллар упал в цене: курс валют

Ярина Вацяк
Курс валют, Курс доллара к гривне, Курс евро, Курс гривны, Курс НБУ
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 февраля, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,5114
1 доллар США 24,4777
1 швейцарский франк 24,8947
10 иен 2,1866
10 российских рублей 3,8362
1 евро 26,4249

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD после снижения в среду на 3 коп. в четверг.

После укрепления в среду, в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

Кроме того, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц.

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