Перед выходными доллар упал в цене: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-23 февраля, на 4,54 коп. до 24,4777 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,5114 1 доллар США 24,4777 1 швейцарский франк 24,8947 10 иен 2,1866 10 российских рублей 3,8362 1 евро 26,4249

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD после снижения в среду на 3 коп. в четверг.

После укрепления в среду, в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

Кроме того, в Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц.