Гривна на межбанке продолжает дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,50-24,52 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,52-24,54 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,47-24,50 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,12% с 23,74 UAH/USD до 24,48 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.