Гривна на межбанке продолжает дешеветь

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,50-24,52 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,52-24,54 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,47-24,50 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,12% с 23,74 UAH\/USD до 24,48 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH\/USD. Также во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH\/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH\/USD. Напомним, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH\/USD.