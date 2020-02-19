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19 февраля 2020, среда, 17:54 8
Финансы 2020-02-19T18:09:55+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке продолжает дешеветь

Гривна на межбанке продолжает дешеветь

Таня Войтюк
Межбанк, Курс гривны, Гривна, Межбанковский валютный рынок, Нацбанк
Деньги
Деньги

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,50-24,52 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,52-24,54 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,47-24,50 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 3,12% с 23,74 UAH/USD до 24,48 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 февраля, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

Также во вторник курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Напомним, национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

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