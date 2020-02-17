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17 февраля 2020, понедельник, 19:22 39
Экономика 2020-02-17T19:22:25+02:00
Українські Новини
В Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц

В Украине каждый пятый человек получает больше 15 тысяч гривен в месяц

Ольга Фандорина
работа, Зарплаты, Украинские зарплаты, Минимальные зарплаты

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о заработных платах украинцев в декабре 2019 года. Об этом сообщает Госстат в исследовании от 17 февраля 2020 года.

Зарплаты более 15 тыс. грн были начислены в декабре 21,3% работникам, в том числе, от 15000,01 до 20000,00 грн - 9,5%, свыше 20000,00 грн - 11,8%.

Кроме того, от 12000,01 до 15000,00 грн получали 10,8%рабочих, от 10000,01 до 12000,00 грн - 9,5%, от 8000,01 до 10000,00 грн - 10,6%, от 6000,01 до 7000,00 грн - 7,7%, от 5000,01 до 6000,00 грн - 8,8%, от 4500.01 до 5000,00 грн - 8,2%, от 4173,01 до 4500,00 грн - 10,4%, к 4173,00 грн - 5,4% штатных работников.

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