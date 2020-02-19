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19 февраля 2020, среда, 10:27 30
Экономика 2020-02-19T10:27:15+02:00
Українські Новини
Доллар резко подскочил, а евро продолжает падать в киевских обменниках

Доллар резко подскочил, а евро продолжает падать в киевских обменниках

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, Курс евро, курс доллара
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 февраля на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD, курс покупки – повысился на 2,96 коп. до 24,2661 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2661 24,5032 26,1519 26,5626 3,46 3,88
Максимальный 24,3500 24,7500 26,4000 26,8000 3,78 4,10
Минимальный 24,0000 24,4000 25,5000 26,4200 2,30 3,78

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Также 18 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 февраля, упал на 1 копейку.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

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