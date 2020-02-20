Эксперты МВФ прибыли в Украину

Эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

Об этом Українським Новинам сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Эксперты МВФ начали работу в Киеве", - сообщил собеседник агентства.

При этом срок пребывания экспертов в Украине в МВФ не уточнили.

Эксперты прибыли в Украину для проведения технических обсуждений политики экономического роста.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США) сообщила, что Украина должна выполнить все условия Международного валютного фонда для получения финансирования по новой программе.

Также в начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

А ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.