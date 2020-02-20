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20 февраля 2020, четверг, 10:48 145
Экономика 2020-02-20T10:48:33+02:00
Українські Новини
Доллар снова начал падать в киевских обменниках

Доллар снова начал падать в киевских обменниках

Анна Рудык
курс доллара, курс рубля, Курс евро, Курс валют
Курс валют
Курс валют

После укрепления в среду, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,28 коп. до 24,2845 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,2845 24,5461 26,1832 26,5635 3,43 3,92
Максимальный 24,4000 25,0000 26,4200 27,0000 3,80 5,00
Минимальный 24,2000 24,4300 25,9000 26,4300 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 3 коп. в среду также снизился на 3 коп. до 24,48 UAH/USD.

Тем временем стало известно, что эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину.

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