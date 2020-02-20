Гривна на межбанке укрепилась до 24,45 UAH/USD

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,49-24,52 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,46-24,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,44-24,46 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.



Тем временем рубль немного подорожал в обменниках Киева.