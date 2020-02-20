подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 19:48 40
Экономика 2020-02-20T19:49:28+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась до 24,45 UAH/USD

Гривна на межбанке укрепилась до 24,45 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Гривна, Курс гривны, курс гривны к доллару, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,49-24,52 UAH/USD, затем котировки начали снижаться до 24,46-24,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,44-24,46 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,99% с 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по сравнению с 19 февраля на 0,21 коп. до 24,5461 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 0,66 коп. до 26,1832 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,42 коп. до 26,5635 UAH/EUR.

Тем временем рубль немного подорожал в обменниках Киева. 

Больше новостей о: Межбанковский валютный рынок Гривна Курс гривны курс гривны к доллару Межбанк

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция
Гончарук срочно вылетел в Новые Санжары
Новости
Топ-чиновник полиции Ивано-Франковщины покупает дорогие авто и строит замки в Буковеле, - СМИ 20:20
В медцентр "Новые Санжары" приехали автобусы с эвакуированными из Уханя украинцами 20:17 Дополнено
Полиция открыла дело против редакции Bihus.Info за расследование журналистов против замглавы Нацполиции Коваля 20:14
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
МИД не подтверждает выздоровление от коронавируса украинцев в Японии, но им лучше 19:49
больше новостей
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
больше новостей
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
Новые Санжары. Скриншот видео
Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами прибыли в Новые Санжары: текстовая трансляция 20:04 Обновляется
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев 10:46 Документ
больше новостей
Эвакуированные граждане приедут именно в "Новые Санжары", других вариантов нет, - МВД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok