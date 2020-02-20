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20 февраля 2020, четверг, 05:30 20
Экономика 2020-02-20T05:30:02+02:00
Українські Новини
Доллар подорожал в четверг: официальный курс валют от НБУ

Доллар подорожал в четверг: официальный курс валют от НБУ

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Курс валют, Курс гривны, курс гривны к доллару, Доллар
Доллар. Фото: pixabay
Доллар. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20 февраля, на 8,00 коп. до 24,5231 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 февраля, на 0,25 коп. до 24,4431 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,8445
1 доллар США 24,5231
1 швейцарский франк 24,9383
10 иен 2,2174
10 российских рублей 3,8589
1 евро 26,4862

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с 18 февраля на 0,17 коп. до 24,5032 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 5,69 коп. до 26,1519 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,01 коп. до 26,5626 UAH/EUR.

Кроме того, рубль продолжает падать в обменниках Киева. Средний курс продажи упал на 3 копейки.

Тем временем курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления курса в понедельник на 5 коп. во вторник снизился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

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