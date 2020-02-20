Нацгвардия опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников "Новых Санжар"

Национальная гвардия опровергает информацию о массовом увольнении сотрудников медицинского центра "Новые Санжары" в Полтавской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии, передают Українськi Новини.

"Сотрудники медицинского центра "Новые Санжары" не увольнялись", - говорится в нем.

Национальная гвардия отмечает, что информация о массовом увольнении сотрудников медицинского центра не соответствует действительности.

"Весь персонал работает в штатном режиме", - отмечает Национальная гвардия.

В то же время один из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа" сообщил Українським Новинам, что часть персонала медцентра написала заявления на увольнение.

Как сообщали Українськi Новини, 19 февраля поздним вечером всех пациентов медицинского центра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий.

Ранее сообщалось о том, что 27 иностранцев, 45 украинцев, 22 члена экипажа, медики и полицейские пройдут процедуру обсервации (режим наблюдения в изолированном пространстве).

Также в Минздрав заверяет, что ни у пассажиров, ни у экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.