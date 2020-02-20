Часть персонала медцентра "Новые Санжары" уволилась перед эвакуацией украинцев из Китая, - депутат

Часть персонала медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" (Полтавская область), куда доставят эвакуированных граждан из китайского Уханя, написали заявления на увольнение.

Об этом Українським Новинам сообщил один из депутатов Верховной Рады (фракция "Слуга народа").

"Часть (персонала) написала заявления на увольнение", - сказал он.

По его словам, из оставшегося медперсонала часть перевезена вместе с пациентами в другой санаторий, а часть остается на месте.

По его словам, остальная часть вывезена из медцентра.

"Персонал вывезен из объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервацию лицами", - отметил нардеп.

В составе группы сопровождения эвакуированных из Китая есть медицинский персонал и другие специалисты, которые будут следить за здоровьем и обеспечивать безопасность граждан.

Отметим, Українські Новини ведут онлайн-трансляцию эвакуации граждан из Уханя.

После полудня пограничники, облаченные в защитное снаряжение, обеспечили пограничное оформление 94 эвакуированных из китайского Уханя граждан у трапа международного аэропорта "Харьков".

Тем временем из самолета вышли все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. Их направят в Полтавскую область.

Также местные жители в Новых Санжарах начали оказывать сопротивление правоохранительным органам, а те в свою очередь задерживать митингующих.

А Зеленский пристыдил украинцев за протесты из-за эвакуации граждан из Уханя.