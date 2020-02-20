Всех пациентов медцентра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий

Все пациенты медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области перевезены в другой санаторий. Об этом Українським Новинам сообщил один из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа". "Пациентов там точно нет. Их перевезли в другой санаторий", - сказал депутат. Он отметил, что всех пациентов вывезли 19 февраля поздним вечером. Депутат не сообщил, о скольких пациентах идет речь. Как сообщали Українські Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области. Тем временем 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве). Также у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники. А после завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".