подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
20 февраля 2020, четверг, 13:29 204
Общество 2020-02-20T13:30:03+02:00
Українські Новини
Всех пациентов медцентра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий

Всех пациентов медцентра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий

Анна Рудык
эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Коронавирус, Новые Санжары
"Новые Санжары" санаторий. Фото: сайт НГУ

Все пациенты медицинского центра Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области перевезены в другой санаторий.

Об этом Українським Новинам сообщил один из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа".

"Пациентов там точно нет. Их перевезли в другой санаторий", - сказал депутат.

Он отметил, что всех пациентов вывезли 19 февраля поздним вечером.

Депутат не сообщил, о скольких пациентах идет речь.

Как сообщали Українські Новини, 5 автобусов доставят эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины и иностранных граждан в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Тем временем 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, 22 члена экипажа, полицейские и врачи пройдут процедуру обсервации (режима наблюдения в изолированном пространстве).

Также у пассажиров и экипажа не было обнаружено симптомов коронавируса. Всех пассажиров тщательно проверили медицинские работники.

А после завершения дозаправки в аэропорту "Борисполь", самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами приземлился в аэропорту "Харьков".

Больше новостей о: эвакуация украинцев из Уханя эвакуация украинцев из Китая Коронавирус Новые Санжары

Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась
У пассажиров и членов экипажа рейса из Уханя нет симптомов коронавируса, — Минздрав
Новости
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась 13:51 Обновляется
Грипп. Фото: Pixabay
Мыть руки и проветривать помещение. Медики рассказали, как не заболеть гриппом 13:42 Инфографика
Законопроекты о рынке земли и отмене адвокатской монополии не готовы к принятию, - Федина 13:33
Всех пациентов медцентра "Новые Санжары" перевезли в другой санаторий 13:29
Из самолета вышли все эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы 13:25
больше новостей
Эвакуированных из Уханя везут в Новые Санжары: часть работников санатория уволилась 13:51 Обновляется
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
Кучухидзе Антон: Мининфраструктуры пиарится на коронавирусе 07:52 Мнение
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен 22:10 Документ
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
больше новостей
Украинцев из Китая отправят в медцентр "Новые Санжары" через Харьков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok