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20 лютого 2020, четвер, 17:40 9
Суспільство 2020-02-20T18:45:02+02:00
Українські Новини
Нацгвардія спростовує інформацію про масове звільнення співробітників "Нових Санжар"

Нацгвардія спростовує інформацію про масове звільнення співробітників "Нових Санжар"

Елена Новикова
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"Нові Санжари" санаторій. Фото: сайт НГУ

Нацгвардія спростувала інформацію про те, що в медичному центрі Полтавської області "Нові Санжари" частина персоналу звільнилась. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної гвардії, передають Українські Новини.

"Співробітники медичного центру "Нові Санжари" не звільнялися", - йдеться в ньому.

Національна гвардія зазначає, що інформація про масове звільнення співробітників медичного центру не відповідає дійсності.

"Весь персонал працює в штатному режимі", - зазначає Національна гвардія.

Водночас один з депутатів Верховної Ради від "Слуги народу" повідомив Українським Новинам, що частина персоналу медцентру написала заяви на звільнення.

Як повідомляли Українські Новини, 19 лютого пізно ввечері всіх пацієнтів медичного центру "Нові Санжари" перевезли в інший санаторій.

Раніше повідомлялося про те, що 27 іноземців, 45 українців, 22 члени екіпажу, медики та поліцейські пройдуть процедуру обсервації (режим спостереження в ізольованому просторі).

Також у МОЗ запевняє, що ні пасажирів, ні екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань.

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