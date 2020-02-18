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  • Зеленский пригрозил эвакуировать украинцев из Уханя в особняки политиков в Конче-Заспе
18 февраля 2020, вторник, 13:18 248
Политика 2020-02-18T13:37:19+02:00
Українські Новини
Зеленский пригрозил эвакуировать украинцев из Уханя в особняки политиков в Конче-Заспе

Зеленский пригрозил эвакуировать украинцев из Уханя в особняки политиков в Конче-Заспе

Виолетта Чайковская
Эвакуация украинцев, Эвакуация из Китая, эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Коронавирус
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский призывает политиков прекратить подстрекать людей к перекрытию дорог в связи с возвращением украинцев из зоны распространения коронавируса (2019-nCoV) - Уханя (Китай).

Об этом он сообщил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передают Українськi Новини.

"Хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам. Мы должны понимать, что забираем своих граждан, таких же, как и мы. Этим политическим "товарищам" хочу сказать, что если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, то я лично привезу всех наших граждан, а мы их обязательно вернем домой, в Конча-Заспу в их особняки", - сказал он.

Зеленский отметил, что среди украинцев, которых эвакуируют из Уханя, много родившихся после 1990 года.

Как сообщали Українськi Новини, Украина эвакуирует из зоны распространения коронавируса 49 украинцев и до 25 иностранцев из Германии, Нидерландов, Аргентины, Коста-Рики, Бразилии и России.

Эвакуированные из китайского Уханя пройдут 14-дневный карантин по прибытию.

При этом Минздрав засекретил места содержания эвакуированных из Китая людей.

В свою очередь местные власти отказываются поселить на карантин в Обухове украинцев, эвакуированных из Китая, а глава поселка Шкло на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут эвакуированных из Уханя.

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