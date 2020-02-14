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14 февраля 2020, пятница, 11:48 92
Внешняя политика 2020-02-14T11:53:47+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен

Эвакуация украинцев из китайского Уханя обойдется в 4,5 млн гривен

Таня Войтюк
Коронавирус, Ухань, Эвакуация, Кабмин, Украинцы, Эвакуация из Китая
Проверка на коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·
Проверка на коронавирус. Фото:Twitter/@kamireddynrao ·

Помимо того, что компания SkyUp будет заниматься транспортировкой украинцев, Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китая (Ухань).

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщали Українськi Новини, по словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой самолет для эвакуации украинцев из Уханя (Китай) будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину, при этом эвакуированы будут только здоровые граждане, которые по прибытии пройдут 14-дневный карантин.

Тем временем есть 4 варианта размещения украицев на карантин из Уханя.

Ранее 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.

При этом Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

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