Минздрав засекретил информацию о местах размещения эвакуированных из китайского Уханя украинцев

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе министерства.

"Информация об объектах не разглашается", - сказала представительница пресс-службы.

По ее словам, проверку эвакуированных украинцев и их сопровождение будут обеспечивать врачи экстренной медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы будут эвакуированы из Уханя рейсом авиакомпании SkyUp.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, самолет для эвакуации украинцев из Уханя будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину.

Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китая.

Ранее 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.