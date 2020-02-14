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  • Есть 4 варианта: МОЗ выбирает куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уханя
14 февраля 2020, пятница, 11:03 76
Общество 2020-02-14T11:03:27+02:00
Українські Новини
Есть 4 варианта: МОЗ выбирает куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уха

Есть 4 варианта: МОЗ выбирает куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уханя

Елизавета Кесельман
МОЗ, Зоряна Скалецкая, Эвакуация украинцев, Ухань, Китай, Китайский коронавирус
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Самолет. Посадка.Фото: pixabay

Украинские власти рассматривают четыре варианта размещения на карантин для украинцев, которые будут эвакуированы из зараженного коронавирусом Уханя (Китай). Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передают Українськi Новини.

По словам Скалецкой, на сегодня заканчивается анализ объектов, есть четыре варианта, уточняется также вопрос оплаты, что вместе с подготовкой помещения будет осуществлено своевременно, чтобы украинские граждане с самолета сели в автобус и приехали в это помещение.

По ее словам, самолет для эвакуации украинцев из Уханя будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину, при этом эвакуированы будут только здоровые граждане, которые по прибытии пройдут 14-дневный карантин.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.

При этом Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

Также число заболевших коронавирусом за сутки превысило 64 тысячи человек.

Кроме того, заблокированные в Ухане украинцы записали обращение к МОЗ Украины.

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