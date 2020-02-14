Есть 4 варианта: МОЗ выбирает куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уха

Украинские власти рассматривают четыре варианта размещения на карантин для украинцев, которые будут эвакуированы из зараженного коронавирусом Уханя (Китай). Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передают Українськi Новини.

По словам Скалецкой, на сегодня заканчивается анализ объектов, есть четыре варианта, уточняется также вопрос оплаты, что вместе с подготовкой помещения будет осуществлено своевременно, чтобы украинские граждане с самолета сели в автобус и приехали в это помещение.

По ее словам, самолет для эвакуации украинцев из Уханя будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину, при этом эвакуированы будут только здоровые граждане, которые по прибытии пройдут 14-дневный карантин.

Как сообщали Українськi Новини, 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.

При этом Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

Также число заболевших коронавирусом за сутки превысило 64 тысячи человек.

Кроме того, заблокированные в Ухане украинцы записали обращение к МОЗ Украины.