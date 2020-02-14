Украинцы будут эвакуированы из китайского Уханя рейсом авиакомпании SkyUp, — Минздрав

Украинцы будут эвакуированы из Уханя (Китай) рейсом авиакомпании SkyUp.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"SkyUp", - сказала представительница пресс-службы в ответ на вопрос о авиакомпании, которая обеспечит рейс.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что самолет для эвакуации украинцев из Уханя будет отправлен 18 февраля, в среду (19 февраля) они прилетят в Украину, при этом эвакуированы будут только здоровые граждане, которые по прибытии будут пребывать на 14-дневном карантине.

Также в МОЗ сообщили, что есть 4 варианта размещения украицев на карантин из Уханя.

Ранее 12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя состоится после решения организационных вопросов.

При этом Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

Тем временем число заболевших коронавирусом за сутки превысило 64 тысячи человек.