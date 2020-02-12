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  • Эвакуация украинцев из китайского Уханя состоится после решения организационных вопросов, - Гончарук
12 февраля 2020, среда, 16:08 56
Общество 2020-02-12T16:12:33+02:00
Українські Новини
Эвакуация украинцев из китайского Уханя состоится после решения организационных вопросов, - Гончарук

Эвакуация украинцев из китайского Уханя состоится после решения организационных вопросов, - Гончарук

Валерия Драгомирова
Алексей Гончарук, Ухань, Китай, Украинцы, Эвакуация, Коронавирус
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что эвакуация граждан Украины из Уханя (Китай) состоится после решения организационных вопросов.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для населения. Существуют тонкости с тем, как ведет себя инфекция. Есть опыт других стран, каким образом организовывается эвакуация. Мы его изучаем", - прокомментировал Гончарук.

По его словам, эвакуация состоится тогда, когда будет уверенность, что она не повлечет риска проникновения и распространения коронавируса по территории Украины.

"Это вопрос дней. У нас самолет готов. Определены несколько объектов, на которые может совершаться эвакуация. Готовится схема размещения (людей)", - отметил премьер.

Он подчеркнул, что подготовку к эвакуации людей сопровождает ряд технических вопросов.

В частности, они касаются соблюдения прав человека, организации обслуживания.

"Есть несколько вариантов. Мы определяемся с тем, какой из них является лучшим", - сказал Гончарук.

Ранее появились сообщения, что эвакуация украинцев из Уханя была запланирована на 11 февраля, однако не состоялась.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, для эвакуации украинцев готовится самолет ориентировочно на 50 мест.

Перед посадкой пассажирам измерят температуру. Лица с признаками болезни не будут допущены на посадку.

В Украине пассажиров и экипаж автобусами доставят в места изоляции, которая продлится 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Также украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая


Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу. 

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