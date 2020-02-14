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  • Украинцы из Китая в среду вернутся домой, - министр здравоохранения Скалецкая
14 февраля 2020, пятница, 09:31 596
Политика 2020-02-14T09:31:01+02:00
Українські Новини
Украинцы из Китая в среду вернутся домой, - министр здравоохранения Скалецкая

Украинцы из Китая в среду вернутся домой, - министр здравоохранения Скалецкая

Татьяна Зотова
Зоряна Скалецкая, Минздрав Украины, Здоровье, Коронавирус, Китай, Ухань
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Фото: МЗУ
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Фото: МЗУ

Украинцы, которые находятся в китайском городе Ухань, пораженном эпидемией коронавируса, на следующей неделе будут возвращены в страну. Все они здоровы, но будут вынуждены пройти 14-дневный карантин для предотвращения возможного переноса вируса. Об этом в программе "Право на власть" заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она призвала не паниковать, поскольку паника является наибольшим врагом.

"С нашими гражданами в Ухане коммуницирует Министерство иностранных дел. Министерство инфраструктуры отвечает за доставку, за авиаборт. У нас есть оперативный Штаб в правительстве, который решает все вопросы, касающиеся выделения средств, принятия всех необходимых решений, определение алгоритмов - как должно происходить, кто должен сопровождать", - сказала министр.

Глава МОЗ сообщила, что в четверг Штаб принял решение, согласованное со всеми вовлеченными министерствами, об отправке самолета в Ухань во вторник. В среду он доставит в Украину наших граждан.

"Скажу, что никакой задержки нет. Имеет место планомерная последовательная процедура принятия решений для того, чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину, но в то же время дать всем возможность чувствовать себя в безопасности от возможного занесения и распространения заболевания, которое сейчас в Китае", - отметила Скалецкая.

Она также сообщила, что в Украину приедут только те, у кого нет симптомов и кого проверили китайские власти. Затем состояние их здоровья проверит бригада украинских врачей, которые будут сопровождать наших граждан во время полета и в карантине. Всем гражданам Украины, которые будут возвращены из Китая, придется пройти 14-дневную изоляцию.

"Мы руководствуемся официальным данным Американского и Европейского Центров по контролю и профилактике заболеваний и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы говорим о минимум 14 дней. Эти лица должны быть к этому готовы. Мы также обмениваемся опытом со странами, которые уже осуществили эвакуацию. Мы делаем аналогичный алгоритм действий со всеми одинаковыми шагами", - отметила глава МОЗ.

Она также добавила, что основной задачей на сегодня является определение помещения, которое будет одновременно эпидемически безопасным и сделает невозможным даже вероятное распространения заболевания, а также удобное для возвращенных украинцев во время пребывания в карантине. Для их размещения уже предварительно выбрано четыре объекта.

"Мы доанализируем все объекты, это делают несколько служб. Подготовка помещения будет осуществлена ​​своевременно для того, чтобы украинские граждане с борта перешли в автобус, из автобуса - в это помещение. Угрозы какому-либо населенному пункту нет. Ситуация под контролем", - подчеркнула Скалецкая.

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