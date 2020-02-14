МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців

Незважаючи на те, що 4 варіанти розміщення українців з Уханя,

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Інформація про об'єкти не розголошується", - сказала представниця прес-служби.

За її словами, перевірку евакуйованих українців та їх супровід будуть забезпечувати лікарі екстреної медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, українці будуть евакуйовані з Уханя рейсом авіакомпанії SkyUp.

За словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке, літак для евакуації українців з Уханя буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавіруса 2019-nCoV на території Китаю.

Раніше 12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.