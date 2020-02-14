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14 лютого 2020, пʼятниця, 11:58 17
Зовнішня політика 2020-02-14T12:10:22+02:00
Українські Новини
МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців

МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців

Таня Войтюк
МОЗ, Коронавірус, Ухань, Евакуація українців, Китай
Ухань. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily
Ухань. Фото: Xian Gan/People's Daily/Provided to chinadaily

Незважаючи на те, що є 4 варіанти розміщення українців з Уханя, Міністерство охорони здоров'я не розголошує інформацію про те, де конкретно вони будуть на карантині.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі міністерства.

"Інформація про об'єкти не розголошується", - сказала представниця прес-служби.

За її словами, перевірку евакуйованих українців та їх супровід будуть забезпечувати лікарі екстреної медичної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, українці будуть евакуйовані з Уханя рейсом авіакомпанії SkyUp.

За словами міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке, літак для евакуації українців з Уханя буде відправлено 18 лютого, в середу (19 лютого) вони прилетять в Україну.

Кабінет Міністрів виділив Міністерству інфраструктури 4,5 млн гривень на евакуацію громадян України і членів їх сімей із зони поширення коронавіруса 2019-nCoV на території Китаю.

Раніше 12 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що евакуація громадян України з Уханя відбудеться після вирішення організаційних питань.

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МОЗ засекретило інформацію про місця розміщення евакуйованих з китайського Уханя українців
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