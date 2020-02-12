"Я не для того работал, чтобы сейчас подавать в отставку", - Сытник прокомментировал возможное увольнение

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, увольнение которого поддерживают 216 парламентариев, не намерен добровольно подавать в отставку. Об этом он сказал во время отчета в комитете Рады по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"Я не для того работал 4 года, чтобы сейчас подавать в отставку", - сказал он.

По его словам, есть много людей, которые заинтересованы в его отставке, в том числе и в парламенте, но он считает, что НАБУ на правильном пути, если такие желание у кого-то появляются.

Как сообщали Українськi Новини, Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника идиотом и обвинил в пьянстве.

5 февраля 2020 года Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником.

Ранее Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области.