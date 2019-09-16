Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает решение Сарненского суда Ровенской области о назначении ему 3,4 тыс. гривен штрафа за административное нарушение во время отдыха в Ривненской области незаконным.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил сам Сытник.\r\n"Не хочу забегать вперед, но решение суда абсолютно незаконное", - сказал он.\r\nПо словам Сытника, информация о том, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности.\r\nКак сообщали Українські Новини, Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.\r\nЗащита директора НАБУ обжаловала решение суда.\r\nГлавный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.\r\nТем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой.