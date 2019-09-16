Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает решение Сарненского суда Ровенской области о назначении ему 3,4 тыс. гривен штрафа за административное нарушение во время отдыха в Ривненской области незаконным.

Об этом Українським Новинам сообщил сам Сытник.

"Не хочу забегать вперед, но решение суда абсолютно незаконное", - сказал он.

По словам Сытника, информация о том, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности.

Как сообщали Українські Новини, Сарненский суд Ривненской области признал Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и назначил штраф в размере 3,4 тыс. гривен.

Защита директора НАБУ обжаловала решение суда.

Главный свидетель по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ровенской области.

Тем временем Сытник надеется на эффективное сотрудничество с Рябошапкой.