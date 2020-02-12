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12 февраля 2020, среда, 11:20 269
Мир 2020-02-12T11:22:54+02:00
Українські Новини
Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Нов

Украина не вывезла своих граждан из пораженного коронавирусом Уханя, хотя это сделали даже Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Бангладеш

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Эвакуация граждан, Коронавирус, Эвакуация украинцев
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Самолет. Посадка.Фото: pixabay

В то время, как многие страны эвакуируют своих граждан из зараженного коронавирусом Уханя, в Украину обещанный чартерный рейс так и не прилетел. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из ныне проживающих в Ухане и ожидающих эвакуации Ирина Чуйко.

По словам женщины, украинские власти несколько раз объявляли о том, что вывезут граждан Украины из Китая под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. Был создан штаб по работе над проблемой. Однако эвакуацию в самый последний момент отменили.

Скриншоты: facebook.com/iryna.chuykoСкриншоты: facebook.com/iryna.chuyko

"Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше Посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас (ок. 50 человек, разбросанных в разных частях города), забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель Консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине - иначе без него мы не сядем в самолёт. Поэтому все подписали этот документ… Более того, нам даже выделили небольшую материальную помощь, но достаточную для покупки продуктов и вещей первой необходимости, которые могут понадобиться при эвакуации", - говорится в сообщении очевидицы.

"Утром 11 февраля нам сообщают, что ... самолёт, специальный рейс из Киева за нами не прилетит. И вот тут стало горько. До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолётах без туалета с ведром за шторкой... Но за ними хотя бы самолёт прилетел. А за нами – нет. Не прилетит волшебник в голубом вертолете", - добавила Чуйко.

Как отметила украинка из Уханя, причиной отстранения рейса назвали "неподписание документа о соглашении проходить карантин на родине всеми украинцами". Однако Ирина Чуйко опровергает эту информацию, отметив, что министр здравоохранения Скалецкая "несет перед камерами на всю страну откровенную чушь, называя причиной задержки эвакуации то, что кто-то не подписал документ".

Ирина Чуйко констатировала факт, что страны, "несравнимые с Европейской державой", такие, как Вануату, Бангладеш, Папуа-Новая Гвинея уже забрали своих граждан, а руководство Украины еще 2 недели назад заявляло о месте проведения карантина в Ровно. Потом - 2 базы в Киевской области. Однако вчера власти заявили, что места для проведения карантина нет.

"Я всегда гордилась тем, что я - украинка. В Китае я всем говорю, что я - из Украины, из Европейской страны. А по факту... маємо те, що маємо. Но уже так надоело быть первыми... с конца", - резюмировала Чуйко.

Как сообщали Українські Новини, США эвакуировали из Уханя более 800 американцев

Также ВОЗ советовала не эвакуировать иностранных туристов из Китая, а на круизном лайнере Diamond Princess у двух украинцев обнаружили подозрение на коронавирус. 

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