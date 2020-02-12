Кабмин сегодня проведет закрытое заседание

В то время, как премьер-министр Алексей Гончарук намерен ввести должность вице-премьер-министра по экономике, Кабинет Министров проведет заседание в среду, 12 февраля. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українськi Новини. Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука. При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме. По итогам заседания на 14:00 запланирован брифинг премьера. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Раде не исключают отставку Кабмина. В то же время Юрий Луценко уверен, что Кабмин отправят в отсавку уже в марте. 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике. Однако Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат чиновников.