Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности

Сегодня, 15 января, сеть всколыхнула информация о том, что запланированное совещание вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с министром финансов Оксаны Маркаровой и замглавы Национального банка Украины Екатерины Рожковой прослушивали, а после - опубликовали запись совещания в интернете. В ней мужчина с голосом, похожим на голос Алексея Гончарука, говорит о том, что "в экономике он профан". Аудиозапись была размещена в Youtube-канале, созданном 15 января.

Голос, очень похожий на голос Гончарука, просит помочь ему объяснить Владимиру Зеленскому на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 млн гривен. при этом, во время разговора премьер называет себя "профаном в экономике".

"Пока у нас не будет у президента в голове ответа на этот вопрос - у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему. Второе. Нам надо показать, что ресурсы стали дешевле. В моем представлении - я, извините, полный профан в экономике. Но что я понимаю. Есть две экономические теории: монетарная и кейнсианская. Но очень простые вещи", - говорится в записи, подлинность которой пока официально не подтверждена..

Как сообщали Українські Новини, депутаты фракции "Слуга Народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий заявили, что премьер-министр Алексей Гончарук не пришел на заседание фракции сегодня вечером, куда был приглашен.