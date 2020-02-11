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  • Богдана и Рябошапку отправят в отставку в феврале, Кабмин - в марте, - Луценко
11 февраля 2020, вторник, 11:32 106
Политика 2020-02-11T11:32:23+02:00
Українські Новини
Богдана и Рябошапку отправят в отставку в феврале, Кабмин - в марте, - Луценко

Богдана и Рябошапку отправят в отставку в феврале, Кабмин - в марте, - Луценко

Надежда Комендантова
Юрий Луценко, Отставка, Отставка Богдана, Руслан Рябошапка, Кабмин, Отставка Кабмина
Луценко Юрий Фото: 112.ua
Луценко Юрий Фото: 112.ua

В то время, как Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана, бывший генеральный прокурор Игорь Луценко прогнозирует отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.

Об этом это заявил в интервью "Цензор. нет", передают Українськi Новини.

"Андрей Богдан действительно выполнил огромный массив работы: создал базис для Президента Зеленского, заложил определенные принципы и формы работы. Однако в ходе этого процесса появилось множество недовольных. Как в Офисе, родной фракции и партии, правительстве, так и в обществе. И даже за рубежом. Такова судьба любого человека, который что-то делает с полной энергией и убежден в своей правоте. Так всегда бывает", - сказал он.

Также Луценко отметил, что ни для кого не секрет, что именно Богдан предлагал кандидатуру Рябошапки на должность генпрокурора для утверждения Президентом.

"Господин (помощник Зеленского Андрей) Ермак, который предлагает менее эмоциональную и менее раздражительную форму и методы работы Президента, может быть заменой Андрею Богдану. Похоже, что это именно смена не только лиц, но и формата. Соответственно, вполне возможна и смена генпрокурора, которого, несмотря на на все предвыборные заявления, хотят видеть на 100% своим", - добавил бывший генпрокурор.

Также Луценко прогнозирует отставку чиновников в течение февраля.

"Более того, я считаю, что это только начало процесса смены команды Президента. Думаю, что в районе февраля-марта мы будем свидетелями еще и отставки правительства", - заявил он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Раде не исключают отставку Кабмина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Богдан снова собирается в отставку.

 

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