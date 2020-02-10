В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен ввести должность вице-премьер-министра по экономике.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Да, ищем вице-премьера, и есть несколько кандидатов", - сказал он.

По словам Гончарука, представить кандидата на данную позицию намерены в ближайшие недели.

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