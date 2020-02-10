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10 февраля 2020, понедельник, 12:34 1637
Кабмин 2020-02-10T12:34:24+02:00
Українські Новини
В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике

В Кабмине может появиться должность вице-премьера по экономике

Анна Рудык
Кабмин, новая должность, Кабинет Министров, Алексей Гончарук
Кабмин
Кабмин

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен ввести должность вице-премьер-министра по экономике.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"Второе направление, по которому мы точно будем усиливаться, это экономический блок с фокусом на инвестиции, потому что мы верим в это. Стратегия правительства заключается в том, чтобы увеличить инвестиции. Да, ищем вице-премьера, и есть несколько кандидатов", - сказал он.

По словам Гончарука, представить кандидата на данную позицию намерены в ближайшие недели.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин намерен предложить Раде назначить министром оккупированных территорий Резникова.

Тем временем Кабмин назначил членом Нацкомиссии по стандартам госязыка кандидата наук по богословию Мирончука.

Также Кабинет Министров уволил Сергея Кислицу с должности заместителя министра иностранных дел. Президент Владимир Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций (ООН). 

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