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12 лютого 2020, середа, 09:16 8
Кабмін 2020-02-12T09:21:05+02:00
Українські Новини
Кабмін сьогодні проведе закрите засідання

Кабмін сьогодні проведе закрите засідання

Надежда Комендантова
Олексій Гончарук, Кабмін, Засідання Кабміну, Уряд
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua
Кабмін. Фото: kmu.gov.ua

В той час, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір ввести посаду віце-прем'єр-міністра з економіки, Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 12 лютого.

Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі.

За підсумками засідання на 14:00 заплановано брифінг прем'єра.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Раді не виключають відставку Кабміну.

У той же час Юрій Луценко впевнений, що Кабмін відправлять в отсавку вже в березні.

15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці.

Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.

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