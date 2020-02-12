Кабмін сьогодні проведе закрите засідання

В той час, як прем'єр-міністр Олексій Гончарук має намір ввести посаду віце-прем'єр-міністра з економіки, Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 12 лютого. Про це йдеться в порядку денному засідання уряду, передають Українські Новини. Засідання розпочнеться о 11:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. При цьому воно пройде в закритому для ЗМІ режимі. За підсумками засідання на 14:00 заплановано брифінг прем'єра. Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Раді не виключають відставку Кабміну. У той же час Юрій Луценко впевнений, що Кабмін відправлять в отсавку вже в березні. 15 січня в Інтернеті була поширена аудіозапис нібито наради, у якій Гончаруку приписуються слова, що Президент Володимир Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також зізнання в тому, що він профан в економіці. Однак Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників.