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10 февраля 2020, понедельник, 11:31 1889 Документ
Внешняя политика 2020-02-10T13:07:41+02:00
Українські Новини
МИД отреагировал на перспективу взаимного возвращения послов с Россией

МИД отреагировал на перспективу взаимного возвращения послов с Россией

Виолетта Чайковская
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Украина и Россия. Фото: kievcity.gov.ua
Украина и Россия. Фото: kievcity.gov.ua

Вопреки желанию России возобновить работу послов с Украиной Киев не планирует назначать посла в РФ в ближайшее время.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"Заполнение вакантной должности руководителя дипломатического учреждения Украины в РФ на данный момент не планируется", - сказано в нем.

Ранее МИД сообщал, что Украина согласовывает кандидатуры послов в 13 из 19 стран, где их нет, однако не уточнил в какие из них именно.

В ответ на запрос агентства внешнеполитическое ведомство ответило, что России среди них нет.

"Министр иностранных дел Украины не вносил на рассмотрение Президента Украины представление относительно кандидатуры для назначения на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Российской Федерации", - сказано в ответе.

В январе российские СМИ сообщали о том, что РФ подбирает кандидатуру для назначения своего посла в Украине.

В то же время МИД сообщил, что не получал от России запрос на назначение посла.

"Запросов на агреман от российской стороны Министерству иностранных дел Украины не поступало", - говорится в ответе.

В случае получения от российской стороны ноты с запросом на агреман Украина намерена действовать в соответствии с устоявшейся международной практикой.

Украина уволила посла в России Владимира Ельченко в декабре 2015 года, а Россия своего посла в Украине Михаила Зурабова – в июле 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, ранее МИД опроверг информацию российских СМИ: Украина продолжает прекращать договоры с РФ после избрания Зеленского

Российские СМИ сообщают, что помощник Путина Владислав Сурков перестал работать по Украине после победы Зеленского на выборах. 

В то же время указа Путина об увольнении Суркова нет, хотя в январе СМИ заявили, что он подал в отставку.

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