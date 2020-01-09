У Украины вскоре появятся послы в 13 странах

У Украины нет послов в 18 иностранных государствах и при 1 международной организации, в то же время на этапе согласования пребывают кандидатуры для назначения главами 13 заграничных дипломатических учреждений.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

"По состоянию на 8 января 2020 года в 18 дипломатических представительствах Украины за границей – 17 посольствах и миссии Украины при НАТО – должности руководителей являются вакантными", - сказано в нем.

В частности, с конца 2015 года у Украины нет посла в Российской Федерации.

Наиболее длительное время без руководителя остается посольство Украины в Эфиопии – с апреля 2009 года.

Также с 2014 года у Украины нет посла в Черногории и на Кубе, а с 2015 – в Ирландии.

В 2019 году освободились должности постоянного представителя миссии Украины при НАТО и глав украинских посольств в 12 странах: при святом Престоле в Ватикане, в Швеции, Финляндии, Узбекистане, Туркменистане, Вьетнаме, Кипре, Марокко, Сенегале, Нигерии, Южно-Африканской Республике, Аргентине.

С завтрашнего дня, 10 января, должность покинет посол Украины в Казахстане.

"На это время на разных этапах пребывают кандидатуры для назначения на 13 должностей руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины", - говорится в ответе.

Процесс назначения послов предусматривает внесение Президенту кандидатуры министром иностранных дел и ее согласование, запрос агремана у принимающей стороны, издание главой государства указа о назначении в случае получение агремана и оформление верительных грамот.

О каких именно 13 государствах идет речь в ответе МИДа не уточняется.

"Целесообразность представления государства на уровне посла в каждой отдельной стране определяется рядом фактором, таких как интенсивность двусторонних отношений, обеспечение уровня развития сотрудничества на стратегически важных направлениях, настроенность политического руководства на развитие взаимоотношений", - сказано в нем.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Зеленский назначил нового посла в США.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин утверждал, что Украину покидают по 1 млн украинцев в год. В свою очередь нынешний министр Кабмина Дмитрий дубилет заявил, что с 2010 из Украины эмигрировали 4 млн граждан.

По критериям безвиза украинский паспорт входит в топ-50 в мире.