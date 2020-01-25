Изменений на украинском направлении нет: Кремль отреагировал на информацию об увольнении Суркова

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу" в субботу.

Кроме того, он сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - отметил пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и ушел медитировать на месяц.