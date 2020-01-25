подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
25 января 2020, суббота, 12:19 10
Внешняя политика 2020-01-25T12:21:08+02:00
Українські Новини
Изменений на украинском направлении нет: Кремль отреагировал на информацию об увольнении Суркова

Изменений на украинском направлении нет: Кремль отреагировал на информацию об увольнении Суркова

Надежда Комендантова
Владислав Сурков, Дмитрий Песков, Украина-Россия, Россия-Украина, Кремль
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Интерфаксу" в субботу.

Кроме того, он сообщил, что политика России на украинском направлении не менялась. "Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - отметил пресс-секретарь президента.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Напомним, ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о том, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении" и ушел медитировать на месяц.

Больше новостей о: Владислав Сурков Дмитрий Песков Украина-Россия Россия-Украина Кремль

Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на укра...
Зеленский и Путин могут обсудить транзит газа в Па...
Путин считается с тем, что Украина – независимая с...
Шпионы, уголовники и террористы: кого Украина выда...
В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве Гандзюк
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ
Новости
Изменений на украинском направлении нет: Кремль отреагировал на информацию об увольнении Суркова 12:19
Сурков уходит из Кремля из-за "смены курса на украинском направлении", - российский политолог 11:22 Дополнено
ДТП под Киевом. Фото: Информатор
Под Киевом упал в реку и утонул Hyundai с 9-летним ребенком 10:29
Дворец спорта в
"ДНР" – чума Донбасса!": сгоревший в 2014 Дворец Спорта в Донецке так и не реконструировали 09:36
Война на Донбассе: боевики активизировали обстрелы, ранен воин ВСУ 09:06
больше новостей
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Что собой представляет смертельный коронавирус и как он передается 07:18
Новый коронавирус в Китае: безопасно ли заказывать товары на AliExpress 21:10
Безработный бывший депутат Ляшко получил в январе 227 тыс. гривен дохода 12:42
Рубль подскочил в киевских обменниках в конце рабочей недели 10:51
больше новостей
Опубликовано экспертное заключение: как Стерненко в Одессе зарезал человека 19:18 Документ
Антон Яценко.Фото:facebook.com/YatsenkoAntonVolodymyrovych
Депутат Рады Яценко проиграл суд "киборгу", и обязан выплатить моральную компенсацию за оскорбление 20:41
Зеленский сегодня празднует день рождения 06:00
Из-за ошибки Ермака, Зеленскому пришлось выступать в Давосе перед пустым залом, - Дзивидзинский 10:59
Бойко на заводе в Коростене рассказал как власть проводит деиндустриализацию 19:08
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok